Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, ülke genelindeki Hindu dini törenlerinin ardından Müslümanlara yönelik saldırıların gerçekleştirilmesi nedeniyle tüm dini etkinliklerin düzenlenmesi ve buralarda hoparlör kullanımının kısıtlandığını açıkladı.

Adityanath, Ramazan Bayramı ve Hindular tarafından kutlanan Akshaya Tritiya bahar festivali öncesinde polise güvenlik önlemlerini artırması talimatını verdi.

Bu kapsamda, dini etkinliklerin belirlenen alanlarda yapılması zorunluluğu getirilirken, emniyet personelinin izinleri 4 Mayıs'a kadar iptal edildi.

Başbakanlık da Twitter'dan yaptığı duyuruda, dini etkinliklerin artık izin alınarak düzenlenebileceği ve sadece geleneksel etkinliklere izin verileceğini belirtti.

Duyuruda, Başbakan Adityanath'ın "Herkesin ibadetini yapma özgürlüğü var. Mikrofonlar da etkinlik alanının dışına ses çıkmayacak şekilde kullanılabilir. Diğer insanları rahatsız etmeyin" ifadelerine yer verildi.

Ülkedeki Hindu festivalleri sırasında Hindu gruplarla Müslümanlar arasında gerilimin yükselmesinin ardından çeşitli eyaletler şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Müslümanlara ait mülkler buldozerle yıkılmıştı

Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmaların ardından, Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chauhan, isyancıların kimliğinin belirlenemediğini bildirirken, Madya Pradeş İçişleri Bakanı, şiddetten Müslümanları sorumlu tutmuştu.

Yetkililer, şiddeti teşvik etmekle suçlanan Müslümanlara ait yaklaşık 50 mülkü buldozerle yıkmıştı.

Polis, yıkılan mülklerin yasa dışı yollarla inşa edildiğini savunurken hukuk uzmanları yıkımların yasal olmadığını belirtmişti.

Uluslararası Af Örgütünün açıklamasında, yıkımların azınlıklar için "toplu ceza anlamına geldiği" ifade edilerek "kapsamlı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma" çağrısında bulunulmuştu.