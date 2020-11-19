Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Üst geçidin altında kalan otomobilden sağ kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
Rusya'da beton mikseri üst geçide çarptı. İkiye bölünen üst geçit arkadan gelen aracın üzerine düştü. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza anı kameraya yansıdı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da seyreden çimento mikserinin arka kısmındaki aparat üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen üst geçit, arkadan gelen aracın üzerine düştü.
Kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü çevredikilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza anı araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Rusya basını kazayı mucize kurtuluş olarak duyurdu.
Etiketler: Rusya
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