Ürdün İslami Çalışma Cephesi Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınamak üzere Amman'daki Yeni Zelanda Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenlendi.

İslami Çalışma Cephesi'nin çağrısıyla biraraya gelen göstericiler, saldırıyı kınayarak, saldırganın idam edilmesini, sorumluların ve Müslümanlara yönelik provokasyon yapan herkesin hesap vermesini istedi.

Şehit aileleri ve yaralılarla dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan göstericiler, uluslararası camianın, bu suç karşısındaki sessizliğini kınadı.

Gıyabi cenaze namazı

Göstericiler, terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gösteride konuşan İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, "Bu saldırı, Batı'da Müslümanlara yönelik nefret söylemi neticesinde gerçekleşti." dedi.

İslam ümmetinin, sevgi ve muhabbet dini olan İslamı savunmak için yeniden uyanması gerektiğini ifade eden Adayile, mazlumların akan kanının zalimlere lanet olacağını dile getirdi.

Adayile ayrıca terör saldırısını kınamak üzere bugün saat 18.00'de, Avustralya Büyükelçiliği önünde eylem yapma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA