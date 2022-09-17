Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yaptığı açıklamada, çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Daha önce 10 kişi olarak açıklanan yaralı sayısında bir değişim olmadığını ifade eden Sertavi, bir kişinin cansız bedeninin daha enkazın altından çıkarıldığını ve ölü sayısının 14 olduğunu söyledi.

Sertavi, kendilerine gelen bildirimlere ve soruşturmalara göre, enkaz altından tüm kayıpların çıkarıldığını kaydetti.

Amman'ın El-Liveybide bölgesinde 13 Eylül Salı günü bir binanın çöktüğü duyurulmuş, dün yapılan son açıklamada, olayda 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.