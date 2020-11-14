Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 sebebiyle 86 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 750 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 1704'e, vaka sayısının 141 bin 305'e, iyileşen hasta sayısının ise 10 bin 451'e çıktığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 66 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve 5 bin 875 yeni vaka tespit edildi.

Son rakamlarla virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 697'ye, vaka sayısı ise 288 bin 211'e ulaştı.

Ülkede iyileşen hasta sayısı da 5 bin 744 artışla 234 bin 904 oldu.