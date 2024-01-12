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Dünya
AA 12.01.2024 13:49

Ürdün: Kızıldeniz'deki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz

Ürdün, Kızıldeniz'de gerçekleştirilen askeri operasyonların ve Yemen'deki noktalara düzenlenen hava saldırılarının büyük endişeyle takip edildiğini bildirdi.

Ürdün: Kızıldeniz'deki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin ülkenin resmi haber ajansı Petra'da yer verilen açıklamasında, "Ürdün, Kızıldeniz'de yaşanan gelişmeleri ve bunun genel olarak bölgesel güvenliğe etkisini büyük bir endişeyle takip ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik vahşi saldırıları ve Filistin halkının haklarını ihlal eden tutumunun bölge güvenliğini tehdit eden en büyük unsur olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail, Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarını sürdürerek ve yeni cepheler açarak Batı'yı kendi içlerine çekmeye çalışıyor ve tüm bölgeyi daha fazla çatışmaya, gerginliğe ve savaşa doğru itiyor." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun İsrail'in saldırılarını durdurmakta aciz kaldığına dikkati çekilerek, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin tüm bölgeyi savaşa çekmeye çalıştığı ifade edildi.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

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