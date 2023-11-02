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Dünya
AA 02.11.2023 11:29

Ürdün, Gazze Şeridi için üçüncü yardım uçağını gönderdi

Ürdün, İsrail'in tam abluka ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi için Mısır'a üçüncü insani yardım uçağını yolladığını açıkladı.

Ürdün, Gazze Şeridi için üçüncü yardım uçağını gönderdi
[Fotograf: AA]

Haşimi Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi için tıbbi malzeme ve insani yardım taşıyan üçüncü uçağın Mısır'a gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, uçaktaki yardımların Mısırlı yetkililerle koordineli bir şekilde Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırılacağı ifade edildi.

Yardımların Gazze Şeridi'ndeki hastanelere dağıtılmak üzere Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) teslim edileceği kaydedildi.

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