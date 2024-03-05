Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.03.2024 16:00

Ürdün, "dost ülkelerle" Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdiğini duyurdu

Ürdün ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine "dost ülkelerle" havadan insani yardım indirdiklerini duyurdu.

Ürdün, "dost ülkelerle" Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdiğini duyurdu

Ürdün ordusunun resmi internet sitesinde konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze'nin kuzeyine "dost ve kardeş" ülkelerle ortak bir şekilde 8 uçakla gıda ve insani yardım indirildiği ifade edilen açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 3 adet C-130 tipi uçağının yanı sıra 3 ABD, 1 Mısır ve 1 Fransız uçağıyla yardım ulaştırıldığı belirtildi.

"Bunun, şu ana kadar yapılan en büyük yardım operasyonu" olduğu ifade edilerek, yardımların Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli noktalara indirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başladığı tarihten bu yana 15'i dost ülkelerle işbirliği içinde toplam 28 hava yardımı yapıldığı bilgisi verildi.

İsrail, başta kuzey olmak üzere Gazze'ye karadan yardım girişlerini engelliyor. Bu nedenle Ürdün'ün yanı sıra Mısır ve bazı ülkeler de Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmıştı.

ETİKETLER
Ürdün Gazze
Sıradaki Haber
Hizbullah, İsrail askeri mevzilerine saldırılar düzenlediğini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:24
Rusya ile Çin, Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirmeyi planlıyor
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı
15:56
TEKNOFEST Girişim Programı'nın üçüncü dönemi başlıyor
15:53
MOSSAD operasyonun detaylarına ulaşıldı
15:43
Balıkesir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
15:33
Hizbullah, İsrail askeri mevzilerine saldırılar düzenlediğini duyurdu
Düzce'deki fırıncılar ramazan simidi mesaisinde
Düzce'deki fırıncılar ramazan simidi mesaisinde
FOTO FOKUS
Adana'da rögar kapağı bomba gibi patladı
Adana'da rögar kapağı bomba gibi patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ