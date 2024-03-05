Ürdün: 15 ülkenin desteğiyle Gazze'ye 28 hava yardımı yaptık

Ürdün ordusunun resmi internet sitesinde konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze'nin kuzeyine "dost ve kardeş" ülkelerle ortak bir şekilde 8 uçakla gıda ve insani yardım indirildiği ifade edilen açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 3 adet C-130 tipi uçağının yanı sıra 3 ABD, 1 Mısır ve 1 Fransız uçağıyla yardım ulaştırıldığı belirtildi.

"Bunun, şu ana kadar yapılan en büyük yardım operasyonu" olduğu ifade edilerek, yardımların Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli noktalara indirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başladığı tarihten bu yana 15'i dost ülkelerle işbirliği içinde toplam 28 hava yardımı yapıldığı bilgisi verildi.

İsrail, başta kuzey olmak üzere Gazze'ye karadan yardım girişlerini engelliyor. Bu nedenle Ürdün'ün yanı sıra Mısır ve bazı ülkeler de Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmıştı.