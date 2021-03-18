Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Mülteciler Ortak Komitesi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) Gazze’deki merkezinin önünde karardan vazgeçilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Göstericilerin taleplerini içeren pankartların taşındığı protestoda, UNRWA’nın mali krizi gerekçe göstererek mültecilere sunduğu hizmetleri azaltma uygulamasını sürdürdüğü söylendi.

Yeni uygulama, en düşük ihtiyaçları bile karşılamıyor

Komitenin Koordinatörü Mahmud Halef, UNRWA'nın, mali krizinin yükünü uluslararası topluma değil, fakir Filistinli mültecilere yüklediğini vurguladı.

UNRWA’nın gıda yardımı başta olmak üzere mültecilere sunulan hizmetleri etkileyen önlemler aldığı ve yeni mekanizmanın İsrail’in uyguladığı ablukanın gölgesindeki mültecilerin en düşük yaşam ihtiyaçlarını bile karşılamadığı aktarıldı.

Protestoda karardan vazgeçilmesi talep edildi ve hizmetlerin yerine getirilmesi için UNRWA’nın uluslararası topluma yönelmesi çağrısında bulunuldu.

Fakir ailelere daha fazla gıda yardımı sağlanıyordu

UNRWA, önceleri en fakir ailelere daha fazla gıda yardımı sağlarken, 2021'in başlarında gıda yardımlarını tüm ailelere eşit olarak dağıtmaya karar vermişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazarini 28 Ocak'ta, ajansın düzenli ve acil durum hizmetlerini finanse etmek için 2021'de 1 milyar 356 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.