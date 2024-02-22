UNRWA: Nasır Hastanesinde yerinden edilmiş 10 bin Filistinli ve 300 sağlık çalışanı bulunuyor

UNRWA'dan yapılan açıklamada, 19 Şubat itibarıyla İsrail ordusuna ait tankların Nasır Hastanesini kuşatmaya devam ettiği, 18 Şubatta hastaneye erişime izin verildiği BM ve Filistin Kızılayının 14 hastayı tahliye ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sayısı 100'den fazla olduğu tahmin edilen kalan hastaların tahliyesi için görüşmeler hala devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Hastanede 10 bin yerinden edilmiş Filistinli ile 300 sağlık çalışanının bulunduğu kaydedilen açıklamada, İsrail askerlerinin yaklaşık 70 sağlık çalışanını alıkoyduğunun rapor edildiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin 15-19 Şubat tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da 129'dan fazla baskın düzenlediğine işaret edilen açıklamada, bu baskınlarda 4'ü çocuk en az 92 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriklerini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engelleyerek hizmet dışı bıraktığı Nasır Hastanesinin yoğun bakımında 8 hasta yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Nasır Hastanesi için "Burası iyileşme yeri değil, ölüm yeri haline geldi." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 313 Filistinli öldürüldü, 69 bin 333 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.