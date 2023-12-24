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Dünya
AA 24.12.2023 21:16

UNRWA: İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 142'ye ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 142 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

UNRWA: İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 142'ye ulaştı
[Fotograf: AA]

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısının 142'ye ulaştığı belirtilen açıklamaya göre, söz konusu kişilerin çoğu aileleriyle birlikte hayatını kaybetti.

Açıklamada, keder ve yıkımın sürdüğü bu felaket zamanlarında Noel kutlayanlara "Mutlu Noeller" demenin zor olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 424 Filistinli öldürüldü, 54 bin 36 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 153’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 486 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 124 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

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