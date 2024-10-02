Az Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.10.2024 17:03

UNRWA Genel Komiseri: Gazze'de açlık tekrar baş göstermeye başladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de açlığın tekrar baş gösterdiğini aktardı.

UNRWA Genel Komiseri: Gazze'de açlık tekrar baş göstermeye başladı

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'ndeki insani duruma değindiği paylaşımında, "Gazze'de açlık tekrar yayılıyor" ifadesini kullandı.

Lazzarini, ağustos ayında 1 milyon, eylül ayında ise 1,4 milyon Gazzelinin gıda yardımı alamadığının da altını çizdi.

Gazze'de tekrar yayılmaya başlayan açlığın nedeninin "tamamıyla insan kaynaklı" olduğunu vurgulayan Lazzarini, işgal altındaki Gazze'de ekili alanların yüzde 70'inin yok edildiğini belirtti.

Lazzarini, 100 bin metrik tondan fazla gıda malzemesinin erişim kısıtlamaları, güvenliğin olmaması, hasarlı yollar nedeniyle Gazze dışında mahsur kaldığına dikkati çekti.

Gazze'deki nüfusun tamamının sadece insani yardıma bel bağlamak zorunda kaldığına işaret eden Lazzarini, "Yardımların ulaştırılmasındaki kısıtlamalar ve gecikmeler, yerinden edilmiş aileler için zaten vahim olan durumu daha da kötüleştiriyor. Kış yaklaşırken ve hava koşulları kötüleşirken, yeterli insani yardım malzemelerinin eksikliği sadece daha fazla acıya neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Lazzarini, Gazze'deki ve bölgedeki insanların çektiği acılara son verilmesi için "acilen ateşkes" yapılması gerektiğini vurgularken, esirlerin serbest bırakılması, yeni geçiş yolları açılması ve yardıma muhtaç Gazzelilerin güvenli erişimin önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hizbullah: Lübnan'ın güneyine sızmaya çalışan İsrail askerlerini hedef aldık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi'yi kabul etti
18:02
Ağrı'da araç kazasında bir askerimiz şehit oldu
17:43
Danimarka'da İsrail Büyükelçiliği yakınlarında patlama: 3 İsveçli gözaltına alındı
17:16
Guterres: Orta Doğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor
17:29
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
17:34
Cevdet Yılmaz: KKTC'ye yönelik haksız ambargolar son bulmalı
TEKNOFEST Adana'da Hava Gösterileri
TEKNOFEST Adana'da Hava Gösterileri
FOTO FOKUS
ZMA-X İnsansız Zırhlı Muharebe Aracı TEKNOFEST'te sahne aldı
ZMA-X İnsansız Zırhlı Muharebe Aracı TEKNOFEST'te sahne aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ