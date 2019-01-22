28 yaşındaki Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, Fransa'dan İngiltere'ye gidiyordu. Sala'yı götüren özel uçak, dün akşam yerel saat ile 8 sıralarında radardan kayboldu.

Bağlantının Manş Denizi üzerinde, Guernesey adası yakınlarında kesildiği bildirildi. Uçakta, Sala dışında iki kişinin daha bulunduğu belirtildi.

Gece boyu süren arama kurtarma çalışmalarına, 2 helikopter ve çok sayıda gemi katıldı. Ancak uçağın izine halarastlanamadı.

Büyük Britanya Meteoroloji Servisi, uçuş sırasında hava durumunun ve rüzgar hızının çok kötü olmadığını açıkladı.

Birkaç gün önce İngiliz Cardiff City'ye transfer olan Emiliano Sala'nın, yaz döneminde Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: TRT Haber