Az Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.02.2024 14:52

UNIFIL'den "İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlenip büyüyor" uyarısı

Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasındaki çatışmaların şiddetlenerek yayıldığı uyarısında bulundu.

UNIFIL'den "İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlenip büyüyor" uyarısı
[Fotograf: AA]

UNIFIL, X sosyal medya platformundan, İsrail güçleri ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmaların bölgedeki evlere ve altyapıya zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, "Çatışmalar Mavi Hat'tın (İsrail-Lübnan sınırı) her iki yakasındaki on binlerce sivilin hayatını etkileyip, yaşamlarını tehlikeye atıyor. Saldırıların şiddetlenerek yayıldığını görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

UNIFIL'in son günlerde çatışma tarafları ile tansiyonun düşürülmesi ve tehlikeli yanlış anlamaların önlenmesi için temas halinde olduğuna yer verilen açıklamada, "Son gelişmeler, siyasi çözümü riske atma potansiyeline sahip." denildi.

Açıklamada taraflara, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanmasının önünü açacak diplomatik çözüme yer açmaları çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
İsrail Hizbullah
Sıradaki Haber
Kremlin: Batı, Ukrayna'ya asker gönderirse NATO-Rusya çatışmasının yaşanması kaçınılmaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:55
AB gaz tasarrufunu sürdürmeye hazırlanıyor
15:50
KAAN İngiltere medyasında: Dönüm noktası niteliğinde bir dev adım
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı
15:20
Çin'de kayıp eski Dışişleri Bakanı'nın, meclis üyeliğinden "istifa ettiği" duyuruldu
15:21
Boğazına madeni para kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı
15:12
Fransa'da el konulan 8 bin 597 sikke Türkiye'ye iade edilecek
Hindistan'da buğday hasadı
Hindistan'da buğday hasadı
FOTO FOKUS
Boğazına madeni para kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı
Boğazına madeni para kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ