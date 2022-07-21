Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), "Lübnan'da su elde etmenin zorluğu" başlıklı yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, Lübnan'da enerji krizi sürerken çözüm umutlarının da karanlıkta kalacağına işaret edilerek, elektrik sıkıntısının yeterli su pompalamayı imkansız kıldığı, bazı durumlarda ise su pompalamanın tamamen durmasına neden olduğu kaydedildi.

Lübnan'ın, su altyapısının tamamen çökmesini önlemeyi başardığı ancak krizin henüz çözülemediği, temiz ve güvenli suyun sınırlı olmasının ülkedeki milyonlarca insanı etkilediği ifade edildi.

"COVID-19 salgınının da durumu daha da kötüleştirdi" vurgusu

Su temini sistemlerinin hala yeterli su sağlayamadığı, bu durumun da milyonlarca insanın, özellikle de çocukların sağlığını riske attığı vurgulandı.

Küresel petrol fiyatlarındaki artışın Lübnan'daki ekonomik çöküşü şiddetlendirdiğine ve COVID-19 salgınının da durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çekti.

Raporda ayrıca 2020'deki Beyrut Limanı patlamasının olumsuz yansımalarına ve hayati öneme sahip altyapı üzerindeki ciddi etkisine işaret edildi.

UNICEF, geçen yıl Lübnan'ın su sisteminin bir kırılma noktasına ulaştığı uyarısında bulunmuştu. Örgüt, ülkedeki su hizmetlerini çalışır durumda tutmak için enerji kaynakları için acilen restorasyon çağrısı yapmıştı.

Lübnan, suyun yanı sıra ekonomik ve elektrik noktasında da ciddi kriz yaşıyor.

Ülkede elektrik krizi yeni bir sorun değil ancak 2019'da patlak veren ekonomik kriz nedeniyle daha da büyüdü. Ülkedeki elektrik üretim alternatiflerinin kısıtlı olması, bu sektörde yıllarca yaşanan yolsuzluklar ve mevcut santrallerin altyapısının güçlendirilmemesi nedeniyle günde sadece 4 saat civarında elektrik verilebiliyor.