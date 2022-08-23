Bu sayıya göre günde ortalama 5'ten fazla çocuk öldü veya yaralandı.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russel, "Bunlar sadece Birleşmiş Milletlerin doğrulayabildiği sayılar. Gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Çocuk kayıplarının çoğuna patlayıcı silahların kullanımı neden oldu" dedi.

UNICEF'e göre ayrıca, her 10 okuldan birinin savaşta hasar gördüğünü veya yıkıldığı tahmin ediliyor.