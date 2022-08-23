Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
UNICEF: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık bin çocuk öldü veya yaralandı
[Fotograf: AFP]
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı savaşta bugüne kadar yaklaşık bin çocuğun öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.
Bu sayıya göre günde ortalama 5'ten fazla çocuk öldü veya yaralandı.
UNICEF Genel Direktörü Catherine Russel, "Bunlar sadece Birleşmiş Milletlerin doğrulayabildiği sayılar. Gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Çocuk kayıplarının çoğuna patlayıcı silahların kullanımı neden oldu" dedi.
UNICEF'e göre ayrıca, her 10 okuldan birinin savaşta hasar gördüğünü veya yıkıldığı tahmin ediliyor.
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