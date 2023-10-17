UNICEF acil ateşkes çağrısında bulundu

UNICEF, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNICEF, yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor" ifadesi kullanıldı.

Çocuklar, siviller ve onların kullandığı altyapıların korunması çağrısı yapılan mesajda, "Acilen ateşkes ve insani yardım erişimine ihtiyacımız var." vurgusunda bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.