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Dünya
AA 17.10.2023 22:27

UNICEF acil ateşkes çağrısında bulundu

UNICEF, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, acil ateşkes çağrısında bulundu.

UNICEF acil ateşkes çağrısında bulundu

UNICEF, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNICEF, yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor" ifadesi kullanıldı.

Kare kare İsrail zulmü…
Kare kare İsrail zulmü…

Çocuklar, siviller ve onların kullandığı altyapıların korunması çağrısı yapılan mesajda, "Acilen ateşkes ve insani yardım erişimine ihtiyacımız var." vurgusunda bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

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