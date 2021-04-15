Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 07:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
UNESCO'dan İsrail'e tepki: Uygulamalar geçersiz
UNESCO, Kudüs'ün dokusunu ve yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan İsrail uygulamalarına karşı çıktı ve uygulamaların geçersiz olduğunu aktardı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kudüs'ün dokusunu ve yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail uygulamalarının geçersiz olduğunu açıkladı.
UNESCO Yürütme Kurulu'nun düzenlediği toplantıda oy birliği ile alınan kararda, İsrail'den, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi, surları ve Mescid-i Aksa'ya yönelik yasa dışı ve tek taraflı uygulama ve ihlallerinin durdurulması istendi.
Kararda ayrıca, "uluslararası hukuka göre işgalci güç konumundaki İsrail'in tüm ihlallerini izlemek için UNESCO'dan Kudüs'e bir misyon gönderilmesi gerektiği" kaydedildi.
Etiketler: Birleşmiş Milletler İsrail Kudüs UNESCO
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