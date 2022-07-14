Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Umre sezonu başladı
[Fotograf: AA]
Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından bugün itibarıyla umre ziyaretleri için vize taleplerinin kabul edileceğini açıkladı.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt dışından Mekke'ye umre ziyareti ve Medine'ye de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek için tüm ülkelerden başvurular yapılabilecek.
Ülkenin hem içinden hem dışından umre ziyaretleri 30 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yapılacak.
Suudi Arabistan içinden umre yapmak isteyenler online başvuruda bulunabilecek.
COVID-19 salgını sebebiyle 2020-2021 yıllarında yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan, bu yıl hac mevsiminde ülke içinden ve yurt dışından toplam bir milyon ziyaretçi kabul edeceğini açıklamıştı.
Etiketler: Suudi Arabistan Umre
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