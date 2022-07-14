Umman'ın resmi haber ajansı ONA'ya konuşan Umman Polis Teşkilatı Operasyonlar Genel Müdürü Muhammed bin Nasır el-Kenedi, ülke genelinde 7-12 Temmuz tarihlerinde sağanağın etkili olduğunu belirtti.

Yağışlar nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin de hala kayıp olduğunu aktaran Kenedi, bu süre zarfında 40'tan fazla kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

386 yardım çağrısı

Ülkenin güneyindeki Zufar vilayetinde kayıp olan 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Kenedi, arama kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetleri'nin de destek verdiğini ve dronların da kullanıldığını söyledi.

Bu arada Umman Sivil Savunma Kurumu, olumsuz hava şartları sebebiyle 386 yardım çağrısı aldıklarını açıkladı.

Umman Meteoroloji Kurumu ise dağlık bölgelerde yağışların sürebileceği uyarısında bulundu.