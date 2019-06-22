Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü "Burkan el-Gadab" Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei UMH güçlerinin bugün üç koldan başlattıkları operasyon sonucunda, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın büyük bölümünde kontrolü ele geçirdiklerini belirtti.

Mecei, havalimanının bir bölümünü ellerinde tutan Halife Hafter'e bağlı unsurlarla UMH'ye bağlı güçler arasındaki çatışmaların halen devam ettiğini aktardı.

UMH'ye bağlı güçler, 12 Haziran'da ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birliklerin konuşlandığı Trablus Uluslararası Havalimanı'na kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Kaynak: AA