Libya uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarrac Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ı Halife Hafter’i desteklemekle suçladı.

Serrac: Kana susamış bir suçlu

Sarrac, başkent Trablus’a saldıran Halife Hafter’i ise “kana susamış bir suçlu” olarak tanımladı.

Ülkesinin dış müdahaleler nedeniyle zor günler geçirdiğini aktaran Sarrac, Hafter’i kim desteklerse desteklesin hezimete uğratacaklarını söyledi.

BAE’nin Hafter milislerini desteklediğini, medya gücünü Hafter milisleri için kullandığını aktaran Sarrac, “isyancı” olarak nitelendirdiği Hafter ile diyaloğu reddettiklerini kaydetti.

Petrol zengini Libya, Hafter'in başkent Trablus ve ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla 4 Nisan'da silahlı operasyon b aşlatmasıyla yeniden şiddet sarmalına sürüklendi.

Hafter'in saldırısına karşılık uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye bağlı güçler de başkenti savunmak amacıyla Burkan el-Gadab isimli bir operasyon başlattı.

Kaynak: Al Ahrar

