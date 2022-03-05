Ukrayna'nın Mariupol şehrinin Belediye Başkanı VadimBoyçenko, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, şehrin 5 gündür acımasız bir bombardıman altında kaldığını ve insani yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek, halkın 5 gündür susuz, elektriksiz kaldığını, yiyecek ve ilaçlarının da tükenmekte olduğunu duyurdu.

Kentteki hastanelerde 300 yaralının olduğunu ve doktorların 9 gündür onların sağlığı için mücadele ettiğini aktaran Boyçenko, buna karşın Rus birliklerinin hastanelere bile ateş ettiğini anlattı.

"Mariupol şehrinin desteklenmesi için yalvarıyorum"

Belediye Başkanı şehirde Rusya ordusunun kuşatması altındaki 400 bin kişiye yardım yapılması ve bu kişilerin tahliyesi için güvenlik koridoru oluşturulmasını istedi.

Boyçenko, "Askeri desteğe ihtiyacımız var, sivilleri tahliye edebilmemiz için hem koridora hem de silahların susmasına ihtiyacımız var. Bugün Mariupol şehrinin desteklenmesi için yalvarıyorum.” dedi.