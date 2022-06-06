Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan Bulgaristan'daki eski Sovyet silahları isteği
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ukrayna'nın Sofya Büyükelçisi Vitaly Moskalenko, Bulgaristan'dan eski Sovyet silahlarını istedi. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu talebe henüz yanıt vermedi.
Bulgaristan televizyon kanalı BTV'ye konuşan Moskalenko, "Nasıl kullanıldığını bildiğimiz eski Sovyet silahlarına, obüslere ve füze sistemlerine ihtiyacımız var" dedi.
3 Haziran'da, resmi bir belgeyle Bulgaristan'dan Ukrayna için silah istediğini aktaran Moskalenko, Savunma Bakanlığı gibi kurumlara da çağrı yapacağını açıkladı.
Moskalenko, Ukrayna'dan gelen 80 tankın da Bulgaristan'da tamir edileceğini açıkladı.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu talebe henüz yanıt vermedi.
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