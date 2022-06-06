Bulgaristan televizyon kanalı BTV'ye konuşan Moskalenko, "Nasıl kullanıldığını bildiğimiz eski Sovyet silahlarına, obüslere ve füze sistemlerine ihtiyacımız var" dedi.

3 Haziran'da, resmi bir belgeyle Bulgaristan'dan Ukrayna için silah istediğini aktaran Moskalenko, Savunma Bakanlığı gibi kurumlara da çağrı yapacağını açıkladı.

Moskalenko, Ukrayna'dan gelen 80 tankın da Bulgaristan'da tamir edileceğini açıkladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu talebe henüz yanıt vermedi.