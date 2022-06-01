Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'daki Rus askerlerin cesetleri morg vagonlarda
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Ukrayna'da, başkent Kiev ve çevresindeki çatışmalarda öldürülen Rus askerlerin cesetlerinin soğuk vagonlarda tutulduğu ortaya çıktı. TRT Haber ekibi Kiev'de bulunan o vagonları görüntüledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlayan saldırıları, iki taraftan da binlerce kişinin ölümüyle sonuçlandı.
Ülkenin belirli yerlerinde gerilim sürerken, başkent Kiev'de, hayatını kaybetmiş yüzlerce Rus askerinin cesetlerinin morga dönüştürülen vagonların içinde bekletildiği ortaya çıktı.
Zaman zaman kimlik tespiti yapmak için vagonlarda incelemede bulunan Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın, hayatını kaybeden askerlerinin cesetlerini almayı kabul etmediğini belirtiyor.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 3 ayı aşkın süredir devam eden savaşta, 30 bine yakın Rus askerinin hayatını kaybettiğini öne sürüyor.
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