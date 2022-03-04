Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'da yağmacılar bağlanarak cezalandırıldı
Ukrayna'da Rus saldırısında tahrip olan ev ve dükkanlar günlerdir yağmacıların akınına uğruyor. Ukraynalı siviller ve askerler yakaladıkları yağmacıları ifşa etmek için onları sokaklardaki direk ve ağaçlara bağladı.
Ukrayna kentleri saldırı altındayken terk edilen ev ve dükkanlar hırsız ve fırsatçılar tarafından yağmalandı.
Onları yakalayan Ukraynalı sivil ve askerler ise sıra dışı bir ceza yöntemi uyguladı.
Yağmacılar, bombalanan şehirlerde direk ve ağaç gövdelerine bağlandılar, üzerlerine karton levhalarla "yağmacı" yazıldı.
Sosyal medyada ifşalanıyorlar
Yağmacıların görüntüleri, günlerdir sosyal medya üzerinden de yayınlanıyor.
Kanallar yayınladıkları görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi çağrısı yapıyor.
Görüntülerden birinde de, bir kişinin dükkanı yağmalamaya çalışanları silahla kovması paylaşılmıştı.
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