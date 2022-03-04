Ukrayna kentleri saldırı altındayken terk edilen ev ve dükkanlar hırsız ve fırsatçılar tarafından yağmalandı.



Onları yakalayan Ukraynalı sivil ve askerler ise sıra dışı bir ceza yöntemi uyguladı.



Yağmacılar, bombalanan şehirlerde direk ve ağaç gövdelerine bağlandılar, üzerlerine karton levhalarla "yağmacı" yazıldı.

Sosyal medyada ifşalanıyorlar



Yağmacıların görüntüleri, günlerdir sosyal medya üzerinden de yayınlanıyor.



Kanallar yayınladıkları görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi çağrısı yapıyor.



Görüntülerden birinde de, bir kişinin dükkanı yağmalamaya çalışanları silahla kovması paylaşılmıştı.