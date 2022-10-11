Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 09:02Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna'da ülke genelinde hava saldırısı uyarısı
Ukrayna Acil Durum Hizmetleri, Ukrayna'da hava saldırısı uyarısı yapıldığını duyurdu.
Ukrayna Acil Durum Hizmetleri, ağır Rus saldırılarından bir gün sonra tüm Ukrayna'yı daha fazla füze saldırısı uyarısıyla alarma geçirdi.
Telegram mesajlaşma uygulamasında "Uyarı. Gün boyunca Ukrayna topraklarına füze saldırısı olasılığı yüksek. Lütfen kendi güvenliğiniz için sığınaklarda kalın, hava saldırısı sinyallerini göz ardı etmeyin" denildi.
Acil servisler ayrıca pazartesi günkü füze saldırılarında 19 kişinin öldüğünü ve 105 kişinin yaralandığını söyledi.
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