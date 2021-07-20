Ukrayna'nın Rivne kentindeki bir nitrik asit fabrikasında meydana gelen patlama sonrası gökyüzünü turuncu renkli duman bulutları kapladı.

Duman, rüzgarın da etkisiyle kent merkezine doğru ilerledi. Patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Fabrikadaki çalışanlar ise tahliye edildi.

Patlamanın bir boru hattında meydana gelen ani basınç düşmesinden kaynaklandığı açıklandı.

Ortaya çıkan turuncu duman buluntunun bölge halkı için hayati tehlike oluşturmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.