Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 22:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ukrayna'da patlama: Gökyüzünü turuncu duman kapladı
Ukrayna'nın Rivne kentinde bulunan bir nitrik asit fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
Ukrayna'nın Rivne kentindeki bir nitrik asit fabrikasında meydana gelen patlama sonrası gökyüzünü turuncu renkli duman bulutları kapladı.
Duman, rüzgarın da etkisiyle kent merkezine doğru ilerledi. Patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Fabrikadaki çalışanlar ise tahliye edildi.
Patlamanın bir boru hattında meydana gelen ani basınç düşmesinden kaynaklandığı açıklandı.
Ortaya çıkan turuncu duman buluntunun bölge halkı için hayati tehlike oluşturmadığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ukrayna
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