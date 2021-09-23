Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da "oligark" karşıtı yasa kabul edildi
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna parlamentosunda "oligark"ların siyasete etkisini engellemeyi amaçlayan yasa kabul edildi.
Ukrayna'da oligark karşıtı yasa 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 279 oyla kabul edildi.
Önemli ekonomik veya siyasi güç sahibi kişilerin (oligarklar) ulusal güvenliğe aşırı etkisi tehdidini engellemeye ilişkin yasaya göre, yasa kapsamında oligarkların siyasi partileri finanse etmeleri ve büyük çaplı özelleştirmelere girmeleri yasaklanıyor.
Yasa 10 sene yürürlükte olacak
Ayrıca yasaya göre, söz konusu oligarkların belirlenmesi Ulusal Savunma ve Güvenlik konseyi tarafından gerçekleşecek.
Yasa Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin onayından sonra 10 sene süreliğine yürürlüğe girecek.
Etiketler: Ukrayna
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