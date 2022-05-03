Ukrayna’nın Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.

İlk belirlemelere göre kazada 16 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

[Fotoğraf: National Police of Ukraine]

Yol trafiğe kapatıldı.