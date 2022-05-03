Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 22:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ukrayna'da feci kaza: 16 ölü
[Fotoğraf: National Police of Ukraine]
Ukrayna’nın Rivne kentinde akaryakıt kamyonu, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Ukrayna’nın Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.
#Рівненщина— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) May 3, 2022
Поліцейські документують смертельну ДТП: загинуло 16 людей
Деталі: https://t.co/D0ARYBmhZ6 pic.twitter.com/gTZBKzfZvq
İlk belirlemelere göre kazada 16 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
[Fotoğraf: National Police of Ukraine]
Yol trafiğe kapatıldı.
Etiketler: Ukrayna Trafik Kazası
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