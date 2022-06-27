Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AFP, AA
Ukrayna'da AVM'ye füze saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki alışveriş merkezine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, alışveriş merkezinde binden fazla sivilin olduğunu söyledi.
Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İşgalciler, Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzelerle vurdu. Merkez yanıyor. Kurtarma ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. Kurban sayısı tahmin edilemez. Rusya acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor. Rusya'nın sağduyulu ve insancıl olacağını ummak faydasız" ifadelerini kullandı.
Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Maletskiy de Amstor Alışveriş Merkezine düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılarının olduğunu belirtti fakat sayı vermedi.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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