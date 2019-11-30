Dünya
Ukrayna'da ATM havaya uçuruldu, paralar yola saçıldı30 Kasım 2019 Cumartesi 16:59 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 17:04
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir bankanın ATM'si patlatılarak soyuldu. Patlamanın etkisiyle çok sayıda banknot sokağa saçıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Kiev polisinden yapılan açıklamada, Entuziastiv Caddesi'nde bulunan bir bankanın ATM'sini havaya uçuran kimliği belirsiz kişilerin, cihazın para bölmesini alarak kayıplara karıştıkları belirtildi.
[Fotoğraf: DHA]
Patlamanın etkisiyle çok sayıda banknotun sokağa saçıldığı görüldü.
Olayda yaralanan kimse olmazken, polis kaçan soyguncuların peşine düştü.
Kaynak: DHA
Etiketler: ATM hırsızlık Ukrayna Kiev atm soygunu