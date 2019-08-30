Ukrayna'nın Lviv şehrinde 4 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi
Patlama nedeniyle bina çöktü. Binadan geriye dev bir moloz yığını kaldı.
Olayda 8 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Yangın patlamalara yol açtı
İngiltere'nin Peterborough şehrinde ise beyaz eşya fabrikasında yangın çıktı.
Yangın patlamaları tetikledi. Alevler büyüdü, gökyüzünü duman tabakası sardı.
İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken; yetkililer vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.
Kaynak: TRT Haber