Dünya

Ukrayna ve İngiltere'de patlamalar: 8 ölü

30 Ağustos 2019 Cuma 07:23 - Son Güncelleme 30 Ağustos 2019 Cuma 07:33

Ukrayna'da doğal gazın yol açtığı patlamada bina çöktü. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de ise bir fabrikada çıkan yangın patlamalara neden oldu. Olayda büyük maddi hasar meydana geldi.

Ukrayna'nın Lviv şehrinde 4 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi Patlama nedeniyle bina çöktü. Binadan geriye dev bir moloz yığını kaldı. Olayda 8 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yangın patlamalara yol açtı İngiltere'nin Peterborough şehrinde ise beyaz eşya fabrikasında yangın çıktı. Yangın patlamaları tetikledi. Alevler büyüdü, gökyüzünü duman tabakası sardı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken; yetkililer vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Kaynak: TRT Haber Etiketler: Ukrayna İngiltere doğal gaz patlama

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