Canlı yayınlanan imza töreninde konuşan IEA Başkanı Fatih Birol, Ukrayna'nın İEA bünyesine katılması kararının tüm üye ülkelerin oy birliğiyle gerçekleştiğini söyledi.

Ukrayna’nın katılımını “büyük bir onur” olarak tanımlayan Birol, “Oy birliğiyle verilen bu karar, Ukrayna halkına ve Ukrayna hükümetine duyduğumuz büyük saygıyı gösteriyor.” dedi.

Birol, Rusya’nın doğal gazı tamamen kesmemesi durumunda bile gelecek kış aylarının Avrupa'da çok zor geçeceği uyarısında bulunarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kış zor olacak ve Avrupa hükümetlerini ve Brüksel'deki meslektaşlarımızı, kışa nasıl hazırlanabileceğimiz konusunda teşvik etmemizin nedeni de bu. Ne kadar uzun süre beklersek, alacağımız önlemler de bir o kadar sert olacak.”

AB'de doğalgaz sıkıntısı

Avrupa Birliği'nin (AB) alternatif doğal gaz kaynağı bulmasının kolay olmayacağının altını çizen Birol, bu kışın Avrupa için tarihi nitelikte bir dayanışma testi olacağını söyledi.

Ukrayna Enerji Bakanı Alman Galushchenko ise, Ukrayna'nın IEA üyesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, ülkesinin enerji sisteminin savaş sırasında bile sağlam kalabildiğini ve IEA üyesi olarak daha güçleneceğini dile getirdi.

Petrol arzında yaşanan büyük aksaklıklara müdahale etmek ve ülkeler arasında ortak girişimleri düzenlemek amacıyla Paris'te kurulan IEA, toplam 31 üyeden oluşuyor.

Ukrayna ise grubun ortak üye kategorisinde bulunuyor.