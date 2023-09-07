Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya İHA'larla saldırısında liman altyapısı hasar gördü

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde bölgenin güneyindeki İzmail ilçesine İHA'larla 3 saat boyunca saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, bunun son 5 gün içinde ilçeye yapılan dördüncü saldırı olduğuna işaret etti.

Saldırı sonucu birkaç yerleşim yerinde sivil yapı ve liman altyapısının, tahıl silosu ve idari binanın hasar gördüğünü kaydeden Kiper, bir kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada da gece Rus ordusunun Sumi ve Odessa bölgelerine Şahed-136/131 tipi İHA'larla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Çoğunun Odessa'nın güney bölgeleri yönünde olmak üzere Rusya'ya ait toplam 33 İHA fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Hava kuvvetlerinin Ukrayna savunma güçlerinin hava savunmasıyla işbirliğinde 25 İHA imha edildi." ifadesi kullanıldı.