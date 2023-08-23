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Dünya
AA 23.08.2023 09:31

Ukrayna: Rusya tahıl depolama tesislerine İHA'larla saldırdı

Rusya'nın gece saatlerinde Odessa bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda tahıl depolama tesisleri hasar gördü.

Ukrayna: Rusya tahıl depolama tesislerine İHA'larla saldırdı

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın gece 3 saat boyunca Odessa bölgesinin güneyine İHA’larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun hedefinin bölgenin altyapısı olduğuna ifade eden Kiper, Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin 9 Şahed tipi İHA’yı imha ettiğini kaydetti.

Kiper, "Ne yazık ki üretim ve yükleme tesislerine isabetler oldu, 700 metrekarelik bir alanda yangın çıktı. Yangın sabah 06.99 itibarıyla kontrol altına alındı. Tahıl depolama tesisleri de hasar gördü.” ifadelerini kullandı.

Kiper, saldırılarda can kaybı olmadığını açıkladı.

Herson'da bir anaokuluna saldırı

Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus birliklerinin sabaha karşı Herson'daki bir anaokuluna ve konutlara 2 güdümlü füze attığını ve saldırıda 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bir günde Ukrayna topraklarına 4 füze, 58 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Cephe hattında 30'dan fazla çatışma meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna ordusunun Avdiyivka ve Marinka yönlerinde Rus saldırılarını püskürtmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin son 24 saatte Rus askerlerinin yoğunlaştığı bölgelere 11 ve Rus füze savunma sistemlerine 2 saldırı düzenlediği ifade edildi.

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