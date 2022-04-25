Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus ordusunun saldırılarında 215 çocuk öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna, Rus ordusunun saldırılarında 215 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. 391 çocuğun yaralandığı bilgisi verildi.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1500'den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 102'sinin tamamen yıkıldığı duyuruldu.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 215 çocuğun hayatını kaybettiği, 391 çocuğun yaralandığı bilgisi verildi.
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