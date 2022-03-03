Rusya’nın Ukrayna`ya saldırıları devam ederken, ülkeden kaçışlar da hız kazandı.

Çatışmaların şiddetlendiği şehirlerden sınır bölgelerine gelen siviller, bu noktalardan ülkeden çıkmaya çalışıyor.

Ülkenin Romanya sınırında da binlerce araç sınırı geçmek için bekleyişini sürdürüyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları şartları daha da zorlaştırırken, aracı olmayan siviller sınır bölgesine yürüyerek gelmek zorunda kalıyor.

Savaşın en acı yüzü

Zaman zaman annelerinin kucağında giden, zaman zaman da yürümek zorunda kalan çocuklar evlerinden yanlarına alabildikleri bebeklerine sıkı sıkı sarılarak sınıra ulaşmaya çalışıyor.

Saatlerce aç susuz sınırda bekleyen çocukların, dakikalarca süren çığlıkları ise yürekleri dağlıyor.

Türkiye devreye girdi

Yaşanan bu insanlık dramı karşısında Türkiye yine devrede. Yardım eli bu kez AFAD üzerinden uzanıyor.

AFAD, Türk Kızılayı ile birlikte Romanya sınırında, Türk vatandaşlarını karşılıyor.

Sınıra ulaşan vatandaşlara önce sağlık kontrolü yapılıyor, yiyecek, giyecek ihtiyaçları karşılanıyor. Ardından onları 7 saatlik Bükreş yolculuğu bekliyor. Oradan da Türk Hava Yolu ile İstanbul'a ulaşacaklar.

Kara yolu ile dönmek isteyenler için de tüm önlemler alınmış durumda.

Haber: Fuat Kozluklu