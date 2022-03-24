Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu
Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirildi.
Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi" ifadesi kullanıldı.
Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Sıradaki Haber
28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz