Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal başkanlığında toplanan bakanlar kurulu toplantısında, Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı'nın, Latin harflerine dayalı Kırım Tatar alfabesini kabul etme önerisi görüşüldü ve kabul edildi.

Karara göre, Kırım Tatar alfabesi 1 Eylül 2025’e kadar Latin harflerine geçecek ve Kırım Tatar dilinin öğretilmesi için kullanılan ders kitapları da Latin alfabesiyle basılacak. Onaylanan alfabe 31 harften oluşuyor.

"Kırım Tatar halkı bu kararı 30 yıldır bekliyor"

Bakanlığın önerisi, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) tarafından da onaylanmıştı.

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Aleksey Reznikov, Kırım Tatar halkının hükümetin aldığı bu kararı 30 yıldır beklediğini belirterek, sistematik bir şekilde bu çalışmanın yapıldığına dikkati çekti.

Bakanlığının girişimiyle Ukrayna hükümetinin Kırım Tatar dilini geliştirme stratejisinin projesini onaylamış olduğunu aktaran Reznikov, “Latin alfabesine geçiş bu projenin uygulanması çerçevesinde atılan stratejik adımlardan birisidir.” ifadelerini kullandı.

Dil bilimciler ve uzmanlarla pek çok istişareler yapıldığını anımsatan Reznikov, Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’da yaşayanların da bu değişimi desteklemesinin önemine dikkati çekti.