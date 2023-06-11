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Dünya
AA 11.06.2023 21:56

Ukrayna: Donetsk bölgesindeki Blagodatne köyü kurtarıldı

Ukrayna ordusunun, Donetsk bölgesinde Rusya'nın kontrolündeki Blagodatne köyünü kurtardığı belirtildi.

Ukrayna: Donetsk bölgesindeki Blagodatne köyü kurtarıldı
[Temsili fotoğraf: AA]

Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı Oleksii Dovbuş 68. Avcı Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu tugayın Donetsk bölgesinde yürüttüğü operasyonda başarı elde ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Oleksii Dovbuş 68. Avcı Birliği askerleri, Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin komşu birlikleriyle işbirliğinde Blagodatne köyünü kurtardı" sözleri kullanıldı.

Blagodatne köyünde Rus güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus askerlerinden esir alınanların olduğu ileri sürüldü.

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