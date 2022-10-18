Ukrinform Haber Ajansında yer alan habere göre, Kuleba düzenlediği bir brifingde gündeme ilişkin değerlendirmeler bulundu.

Rusya'nın İran'dan aldığı söylenen kamikaze İHA'larla son günlerde Ukrayna'da düzenlediği saldırılara değinen Kuleba, "İran İHA'larının Ukrayna'nın sivil altyapısına verdiği sayısız tahribatı, halkımızın yaşadığı can kayıpları ve ıstırapları ve ayrıca İran'ın Rusya'ya silah tedarikinin devam etmesi ihtimaline ilişkin haberlerle bağlantılı olarak, Devlet Başkanı'na Ukrayna'nın İran ile diplomatik ilişkileri kesmesi önerisinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

İran'ı Ukrayna'ya yönelik savaşta Rusya'ya destek vermekle itham eden Kuleba, "İran, Rusya'ya silah tedarik etmeyi bırakırsa tüm ilişkilerin yeniden kurulmasını konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, geçen ay Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

İran yönetimi ise Rusya'ya kamikaze İHA verdiği yönündeki suçlamaları reddetmişti.