Kuleba, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Sofya'da, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Görüşmenin ardından ülkenin en büyük özel televizyon kanallarından BTV’ye demeç veren Kuleba, görüşmede Bulgaristan’dan silah yardımı istediğini belirtti.

Kuleba, "Biz tüm AB ve NATO üye ülkelerine savaş uçaklarından zırhlı yeleklere kadar silah yardımı için ihtiyaç listesi sunduk. Bulgaristan her iki teşkilatın üyesi ancak zorlama yok çünkü Bulgaristan’ın ulusal çıkarlarına saygı duyarız" diye konuştu.

Her ülkenin Ukrayna'ya vereceği desteğin, askeri yardımla sınırlı olmadığını vurgulayan Kuleba, "Biz Bulgaristan’ın Ukraynalı göçmenleri ağırlamasını, ülkemizin AB entegrasyonuna verdiği desteğini takdir ediyoruz. Umarım, Bulgar hükümeti Ukrayna için her türlü yardım olanaklarını değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümetinin Ukrayna’ya silah yardım sorunu

Dörtlü koalisyon hükümetiyle yönetilen Bulgaristan'da, Ukrayna'ya yapılacak silah yardımı meselesi tartışmalara neden oldu.

Koalisyon ortaklarından Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) lideri ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Korneliya Ninova, Ukrayna'ya yapılacak bir askeri yardımına onay vermeyeceklerini açıkladı.

Rusya’ya yönelik yaptırımlarını da şiddetle eleştiren Ninova, "Ukrayna'ya bir mermi bile yollanırsa biz parti olarak koalisyondan ayrılacağız" diye konuştu.