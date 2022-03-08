Bolvinov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Harkiv şehri ve çevresinde son 24 saatte 27 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bolvinov, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Harkiv ve çevresinde 5'i çocuk 170 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.