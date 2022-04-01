Ukrayna'nın Buça şehrinin Belediye Başkanı Anatolyi Fedoruk, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna askerlerinin Buça'yı kurtarma mücadelesinin zaferle sonuçlandığını söyledi.

Buça kentinin "Rus işgal güçlerinden" kurtarıldığını duyuran Fedoruk, "Bugün Silahlı Kuvvetlerimiz Kiev bölgesinde büyük bir zafer elde etti. Ve biz büyük zaferin Ukrayna genelinde olmasını bekleyeceğiz." açıklamasını yaptı.