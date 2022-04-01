Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 20:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Buça Rus askerlerinden kurtarıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarında yer alan Buça şehrinin Belediye Başkanı Anatolyi Fedoruk, kentin Rus askerlerinden kurtarıldığını duyurdu.
Ukrayna'nın Buça şehrinin Belediye Başkanı Anatolyi Fedoruk, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna askerlerinin Buça'yı kurtarma mücadelesinin zaferle sonuçlandığını söyledi.
Buça kentinin "Rus işgal güçlerinden" kurtarıldığını duyuran Fedoruk, "Bugün Silahlı Kuvvetlerimiz Kiev bölgesinde büyük bir zafer elde etti. Ve biz büyük zaferin Ukrayna genelinde olmasını bekleyeceğiz." açıklamasını yaptı.
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