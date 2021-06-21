Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ugandalı doktorlar koronavirüs aşısı üretti
[Temsili fotoğraf]
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Ugandalı doktorların ürettiği koronavirüs aşısının yakında kullanıma hazır olacağını açıkladı.
Museveni, katıldığı bir televizyon programında, "Aşı için çalışmalarımız devam ediyor. Aslında bizim aşımız diğer aşıların hepsinden daha iyi olacak çünkü tüm varyantları kapsayacak." ifadelerini kullandı.
Yeterli COVID-19 hastası olmaması nedeniyle aşı üretiminin ertelendiğini belirten Museveni, "Nisan ayında yeterli hastamız olmadığı için sorun yaşıyorduk ancak şimdi çok sayıda hasta var." dedi.
Doğu Afrika ülkesi Uganda'da toplam 71 bin 543 COVID-19 vakası tespit edilirken 660 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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