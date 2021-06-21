Museveni, katıldığı bir televizyon programında, "Aşı için çalışmalarımız devam ediyor. Aslında bizim aşımız diğer aşıların hepsinden daha iyi olacak çünkü tüm varyantları kapsayacak." ifadelerini kullandı.

Yeterli COVID-19 hastası olmaması nedeniyle aşı üretiminin ertelendiğini belirten Museveni, "Nisan ayında yeterli hastamız olmadığı için sorun yaşıyorduk ancak şimdi çok sayıda hasta var." dedi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da toplam 71 bin 543 COVID-19 vakası tespit edilirken 660 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.