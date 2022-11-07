Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, basına yaptığı açıklamada, operasyonun komşu ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) izni ile düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Museveni, "Uganda Hava Kuvvetleri, Demokratik İttifak Güçleri’nin (ADF) terörist kamplarına dün geniş çaplı operasyon düzenledi." ifadesini kullandı.

ADF'ye yönelik operasyonların KDC yönetimi izin verdiği müddetçe devam edeceğini belirten Museveni, iş birliğinden dolayı KDC ve Uganda askerlerini tebrik etti.

Uzun süredir çatışmaların yaşandığı bölgede, KDC ve Uganda ordusu 30 Kasım 2021'den bu yana isyancılara karşı ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalara sahne oluyor.