The Daily Montior'un haberine göre, Pakwach bölgesinden Nwoya'ya seyahat eden ve 8 kişiyi taşıyan tekne, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Polis yetkilileri, kaza sonrasında boğulan biri 3 aylık bebek olmak üzere toplam 5 kişinin cansız bedenini sudan çıkardıklarını, 3 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

Nil ve Albert Nehirleri üzerinde teknelerle yolcu taşımacılığının yaygın olduğu ülkede, aşırı yük taşıma ve hava koşulları nedeniyle sık sık kazalar meydana geliyor.

