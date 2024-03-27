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Dünya
AA 27.03.2024 20:19

Uganda'da İslami bankacılık sistemi başladı

Uganda'da Salaam Bank'ın faaliyete geçmesiyle İslami bankacılık sisteminin resmi olarak başlatıldığı duyuruldu.

Uganda'da İslami bankacılık sistemi başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, bankanın açılışında yaptığı konuşmada, atılan adımla Müslümanların Uganda ekonomisine daha fazla katkı sunacağını söyledi.

Cibuti merkezli Salaam Bank'ın faaliyet göstermeye başlamasıyla Uganda'da İslami bankacılık resmen başladı.

Böylece ülkedeki Müslümanların faizsiz şekilde bankadan kredi alabilmeleri başta olmak üzere birçok alanda bankacılık sisteminden yararlanmaları hedefleniyor.

Uganda'da faaliyet gösteren Finance Trust, "helal banka hesabı" hizmetini ilk kez Mayıs 2022'de başlatmıştı.

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