Uganda'da İslami bankacılık sistemi başladı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, bankanın açılışında yaptığı konuşmada, atılan adımla Müslümanların Uganda ekonomisine daha fazla katkı sunacağını söyledi.

Cibuti merkezli Salaam Bank'ın faaliyet göstermeye başlamasıyla Uganda'da İslami bankacılık resmen başladı.

Böylece ülkedeki Müslümanların faizsiz şekilde bankadan kredi alabilmeleri başta olmak üzere birçok alanda bankacılık sisteminden yararlanmaları hedefleniyor.

Uganda'da faaliyet gösteren Finance Trust, "helal banka hesabı" hizmetini ilk kez Mayıs 2022'de başlatmıştı.